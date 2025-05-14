В суд Екатеринбурга передано дело об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки

В Свердловский областной суд передано уголовное дело в отношении ранее судимого Владимира Александрова из Нижнего Тагила, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в августе 2024 года, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Александров

Фото: Прокуратура Свердловской области Владимир Александров

Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным СУ СКР по Свердловской области, Владимир Александров поздним вечером 30 августа 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил к себе 11-летнюю девочку. «После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. Затем злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю, с целью сокрытия преступлений против ее половой неприкосновенности», — говорится в сообщении следственного управления. Тело девочки Владимир Александров спрятал в подвале, накрыв дверью.

Кроме того, следователи установили, что его жертвой стала 20-летняя девушка, которую он заманил к себе домой и совершил преступления против половой свободы. Затем обвиняемый несколько часов не выпускал потерпевшую из комнаты, несмотря на ее просьбы отпустить домой.

В прокуратуре Свердловской области подчеркнули, что Владимиру Александрову предъявлено обвинение по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней), по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), по чч. 1, 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и по чч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По словам начальника пресс-службы областной полиции Валерия Горелых, пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила и волонтеры из отрядов «Феликс», «Скорпион» и «ЛизаАлерт».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Владимир Александров был задержан в сентябре 2024 года в аэропорту Москвы, когда пытался скрыться от правоохранителей. По данным СМИ, ранее он был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Отец погибшей девочки сообщал, что Владимир Александров проживал в соседнем подъезде.

Мария Шараева