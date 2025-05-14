Делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что российская делегация в Стамбуле на переговорах с Украиной будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Исходя из этого будет определен состав делегации, пояснил господин Ушаков.

«Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов»,— сказал он журналисту Павлу Зарубину. На вопрос о том, поедет ли он в Стамбул, Юрий Ушаков ответил: «Сейчас я что буду про себя говорить? Я работаю здесь (в Москве.— ''Ъ'')».

Провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле предложил президент России Владимир Путин. WP сообщала, что в состав российской делегации войдут Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кремль пока не раскрывает, кто поедет в Стамбул на переговоры.

Лусине Баласян