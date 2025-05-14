МЧС предупредили свердловчан о сильных дожде и ветре 15 мая

В четверг, 15 мая, в Свердловской области местами ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с, предупредили в МЧС региона. Уральцев просят отказаться от выездов на природу этот день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», сильный ветер и дожди в регионе начнутся уже в ночь на четверг, количество осадков составит 5-15 мм, при грозах — до 20-25 мм, при этом ночь будет достаточно теплая — с температурой до +9°..+14°. В Екатеринбурге ночью ожидается +12°, днем будет +19°.

Ирина Пичурина