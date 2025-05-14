Алиханов: Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет мяса и рыбы

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия заинтересована в расширении экспорта продукции в Египет. Он напомнил, что Египет — лидер по поставкам российского продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в... расширении товарной номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодоовощного импорта»,— сказал господин Алиханов на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (цитата по ТАСС).

Министр уточнил, что Египет является одним из лидеров по импорту российской пшеницы. Россия же импортирует из страны цитрусовые, картофель, орехи, виноград и другие продукты.

По данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2024 году поставки российского АПК в Индию увеличились на 19% и превысили $7 млрд. Основными экспортными товарами помимо зерна стали: подсолнечное и соевое масло, бобовые культуры, семена льна, дрожжи и другие товары.

Екатерина Отрашкевич