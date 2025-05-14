Председатель правления «Зенита» анонсировал возвращение Вендела в Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев пообещал, что хавбек сине-бело-голубых Вендел, выбывший до конца сезона из-за травмы, вернется в Петербург, сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Накануне бразильского легионера заметили вместе с девушкой в аэропорту Пулково. По данным журналиста Ивана Карпова, 27-летний полузащитник отправился в Рио-де-Жанейро с десятью чемоданами.

«Зенит» анонсировал уход футболиста еще зимой, с 3 июня Вендел станет игроком бразильского «Ботафого». В минувшем сезоне хавбек сыграл 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись двумя голами и 13 результативными передачами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» с минимальным счетом победил в гостях махачкалинское «Динамо» и сократил отрыв от «Краснодара» до одного очка за два тура до финиша чемпионата России.

Андрей Маркелов