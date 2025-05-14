Московские обнулили казанских

Московский ЦСКА стал первым финалистом чемпионата Единой лиги ВТБ. В среду красно-синие нанесли четвертое подряд поражение УНИКСу — 76:64. Таким образом, армейцы установили своего рода рекорд. Ранее ни одна команда лиги не выигрывала серию со счетом 4:0. В финале ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит»—«Локомотив-Кубань».

Казанский УНИКС подошел к четвертому матчу противостояния с ЦСКА в крайне незавидном положении. Подопечные Велимира Перасовича уступили ЦСКА в трех играх подряд в полуфинальной серии и тем самым не оставили себе никаких путей к отступлению. И если проигрыш в первых двух, московских, встречах еще можно было объяснить фактором чужой площадки (0:2 в начале серии вовсе не приговор, что в параллельной полуфинальной серии против «Зенита» доказал «Локомотив-Кубань», сравнявший после двух гостевых поражений счет в серии), то вот фиаско, которое УНИКС потерпел в третьем, уже домашнем, матче, стало для многих индикатором того, что с казанским клубом действительно не все в порядке. Ведь казанцы вели с отрывом в 18 очков.

Такой перевес команды топового уровня упускают крайне редко, но УНИКСу не хватило даже такой «форы», чтобы добиться победы. Потом уже Велимир Перасович говорил, что «определяющими стали штрафные броски», а также, что «в каждом матче мы сталкиваемся с похожими проблемами».

Как бы то ни было, казанцы оказались на грани самого крупного поражения в истории полуфиналов play-off Единой лиги ВТБ.

Да, текущий формат, с сериями до четырех побед начиная с 1/2 финала, существует всего третий сезон. Но в любом случае, со счетом 0:4 в них не проигрывал еще никто. Что в полуфинале, что в финале.

Очевидно, не желая стать первым полуфиналистом, заработавшим «баранку», УНИКС постарался с первых же минут забрать инициативу. Не без успеха: не прошло и трех минут, а перевес казанцев после штрафных в исполнении Дмитрия Кулагина устремился к двузначным цифрам.

Однако достичь действительно солидного отрыва хозяевам так и не удалось. Отчасти сказались нервы и, как следствие, спешка. Вылилась она, например, в крайне низкий процент попаданий дальних бросков — 1 из 12 в первой половине против 4 из 11 у ЦСКА.

Но все же главной проблемой казанцев стала не их собственная неточность, а Тони Джекири. Центровой ЦСКА набирал очки со средней скоростью один балл в минуту. Небыстро, вроде бы, но вполне достаточно, чтобы обеспечить армейцам выравнивание игры и уход на большой перерыв при почти равном счете — 35:33 в пользу казанцев.

Ну а после паузы ЦСКА включился в полную силу. Армейцы выдали впечатляющий рывок, участие в котором приняли и Джекири, и Мело Тримбл, и Антон Астапкович, и — это, пожалуй, главное — Ливио Жан-Шарль. Именно после успешной атаки последнего перевес ЦСКА впервые в матче превысил 10 очков. Казанцы пытались компенсировать отставание за счет дальних атак, но безуспешно — трехочковые у УНИКСа так и не шли. А прошло еще немного времени, и Алекса Аврамович довел отрыв гостей уже до 16 баллов.

Это была уже мощнейшая заявка на победу, даже несмотря на то что у УНИКСа была в запасе еще целая десятиминутка, чтобы выправить положение. И ведь нельзя сказать, что казанцы заранее капитулировали. Вовсе нет: тот же Перасович был, как и всегда, эмоционален, призывая игроков взяться за ум. И они даже отреагировали на его призывы и организовали рывок — 10:0. Но в целом это был попросту не их день. В итоге усилия ни одного из топов УНИКСа: Маркоса Найта, Джалена Рейнолдса, Исмаэля Бако толком ничего не дали. ЦСКА уверенно довел дело до конца, победил со счетом 76:64 и стал первым клубом в истории Единой лиги ВТБ, выигравшим серию со счетом 4:0.

В финале армейцы встретятся с победителем пары «Зенит»—«Локомотив-Кубань». В этой серии счет равный — 2:2. Пятый матч состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.

Александр Петров