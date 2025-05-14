Тамбовский «Тамос» включили в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС по Тамбовской области включило местное ООО «Тамос» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в ведомстве.

В апреле 2024 года между МБУ «Городское хозяйство» и «Тамосом» был заключен контракт на благоустройство прибрежной зоны реки Ворона в городе Уварово Тамбовской области за 93,1 млн руб. По его условиям, работы нужно было выполнить до 17 мая 2025 года, но в итоге обязательства были исполнены только на 51%.

По словам заказчика, подрядчик не обеспечил нужное количество рабочих и не имел необходимого оборудования и стройматериалов. Представители «Тамоса» ссылались на непогоду, перебои с поставками и нехватку финансирования. Однако законодательство не относит эти причины к обстоятельствам непреодолимой силы или форс-мажорам. Кроме того, МБУ перечислило подрядчику аванс в размере 45 млн руб., что, по мнению УФАС, обеспечивало «достаточный финансовый ресурс для исполнения контракта».

По данным портала госзакупок, 29 апреля 2025 года заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и направил материалы в антимонопольное ведомство.

В конце апреля был объявлен конкурс на благоустройство прибрежной зоны реки Ворона в Уварово за 193,9 млн руб. Его итоги планируется подвести 19 мая. Идет работа комиссии.

В июне 2024 года «Тамос» выиграл подряд на благоустройство сквера имени Баратынского в Тамбове за 39,7 млн руб. Однако в том же месяце контракт расторгли по соглашению сторон из-за «невозможности выполнения обязательств» по нему. Благоустройством сквера занялось ярославское ООО «Генстрой» за 40,4 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Тамос» было зарегистрировано в Тамбове в апреле 2023 года. Основной вид деятельности — строительные специализированные работы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Андрей Ерань. Генеральный директор — Алексей Гришин. 2024 год компания завершила с выручкой в 241 млн руб. и чистой прибылью в 8,1 млн. Годом ранее показатели равнялись 134 млн и 22 млн соответственно. С октября 2023-го общество получило 11 госконтрактов на 313,2 млн руб. в сумме.

Алина Морозова