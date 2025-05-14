Липецкое АО «Центральный универмаг» просит признать 587 тыс. акций бесхозяйными

В арбитражный суд Липецкой области поступило заявление АО «Центральный универмаг» — ликвидируемого юрлица липецкого ЦУМа — о признании 587 тыс. обыкновенных бездокументарных акций бесхозяйными и их переходе в собственность истца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Суд пока не принял заявление к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ответчиком выступает АО «Агентство “Региональный независимый регистратор”», которое ведет реестр акционеров АО «Центральный универмаг».

В суде сообщили, что, согласно выписке, выданной агентством, 587 113 ценными бумагами — 0,9% уставного капитала — владеют 306 человек, которые не участвуют в корпоративной жизни общества: операции с их акциями не проводились уже десять лет. При этом АО «Центральный универмаг» заявляет, что несет необоснованные затраты на почтовую рассылку этим акционерам и получение их списка, стоимость которого зависит от количества строк.

Сейчас в здании универмага продолжается реконструкция. Первоначально основной владелец АО «Центральный универмаг» Никита Бадиков предполагал открыть там торгово-спортивный центр, но в конце марта этого года губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в бывшем ЦУМе разместится новый медицинский вуз. По словам главы региона, решение ободрил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В здании идет отделка помещений под лектории, лаборатории и конференц-залы. В сентябре планируется первый набор студентов.

О том, как начиналась реконструкция липецкого ЦУМа,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь