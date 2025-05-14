Сбер поможет предпринимателям перевести выручку с Авито без комиссии

Предприниматели, которые продают товары через Авито, теперь смогут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя, все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 рублей. Для этого достаточно подключить пакет услуг «Только для селлеров», рассказали в кредитно-финансовой организации.

В пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнёров банка: юридической поддержке, электронному документообороту, отчётности в госорганы и другим.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счёт в СберБизнесе. После проверки по СберБизнес ID продавец получит значок «Документы проверены». По информации Авито, товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

Новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние 6 месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров.

«Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов, — объясняет директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. — Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам наших партнёров. К тому же с нашим пакетом услуг "Только для селлеров" пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию надежности Авито».

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли считает, что формат площадки, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг, позволил ей стать «колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнёрство со Сбером — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать продажи товаров ещё более выгодными для наших пользователей».