На Дону утвердили состав штаба по реализации проекта «Производительность труда»

В Ростовской области утвердили состав штаба по реализации федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав вошли заместители губернатора и руководители областных министерств и ведомств, сам глава региона возглавил структуру. Задачами штаба станет поддержка малого и среднего бизнеса. Отмечается, что индикатором реализации проекта будет «реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП».

Константин Соловьев