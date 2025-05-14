Нижегородского бизнесмена осудят за мошенничество с кредитами на 80 млн рублей

Нижегородского предпринимателя обвинили в особо крупном мошенничестве с кредитами банков, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Своими действиями он нанес свыше 80 млн руб. ущерба кредитным организациям, полагает следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По фабуле дела, бизнесмен оформил кредит в банке с лимитом 40 млн руб., чтобы выправить финансовое положение своего юрлица. Чтобы не возвращать деньги, он перевел их в другой банк, а долги ООО погасил средствами в счет оплаты стройматериалов. Фигурант создавал видимость погашения задолженности перед банком небольшими суммами, а имущество переоформил на других лиц.

Позднее в другом банке он оформил кредит в размере 40 млн руб. для погашения первого займа. В итоге ему перевели в общей сложности 81 млн руб., половиной этой суммы от оплатил задолженность по кредиту, а разницу 40 млн руб. забрал себе.

Обвиняемый признал вину, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а счета ООО, автомобили бизнесмена, его земельный участок и дом арестованы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, после утверждения обвинительного заключения его направят в суд.

Владимир Зубарев