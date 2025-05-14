Четырех сотрудников мэрии Карабаша приговорили к штрафам за мошенничество

Кыштымский городской суд вынес приговор четырем сотрудникам администрации Карабашского городского округа по делу о мошенничестве. Их признали виновными в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в 2022 году обвиняемые разработали схему, с помощью которой получали кассовые чеки на запасные части для автомобилей. Они оформляли фиктивные документы и переводили деньги на счет одного из соучастников. Ущерб составил более 22 тыс. рублей, он был возмещен на стадии предварительного расследования.

В суде обвиняемые не признали вину и отказались давать показания. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил им штрафы от 190 до 200 тыс. рублей.