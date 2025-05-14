В Прикамье рыбак погиб из-за поражения током от ЛЭП

В селе Кочево Пермского края 27-летний мужчина погиб во время рыбалки, зацепившись удилищем за провода ЛЭП. Как пояснили в пресс-службе компании «Россети Урал», рыбак приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтным линиям электропередачи у берега реки Сеполька.

Современные удилища (4–12 м) из проводящих материалов могут привести к поражению током даже без прямого контакта с проводами. Энергетики призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов.