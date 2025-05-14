Тренер «Манчестер Юнайтед» оплатит персоналу клуба поездку на финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оплатит сотрудникам клуба поездку на финал Лиги Европы, сообщает The Athletic. Решающий матч против «Тоттенхэма» пройдет 21 мая в Бильбао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В рамках мер по сокращению расходов, принятых новым ключевым акционером «Манчестер Юнайтед» сэром Джимом Рэтклиффом, клуб сообщил, что сотрудникам не будут предоставлены билеты на решающий матч. Аморим оплатил расходы примерно 30 сотрудникам. Сообщается, что каждый из них сможет взять с собой на финал до двух членов семьи или друзей.

Один из совладельцев «Манчестера» Джим Рэтклифф приступил к ряду мер по сокращению расходов после приобретения 25% акций в 2024 году. С тех пор клуб пережил две волны массовых сокращений, расходы на оставшихся сотрудников тоже урезали, отменив, например, полагавшиеся им ранее бесплатные обеды.

«Манчестер Юнайтед» идет 16-м в чемпионате Англии. Команда на пути к худшему финишу в эпоху Английской премьер-лиги и худшему за 51 год — во внутренних первенствах в принципе (в 1974 году она вылетела во второй по силе дивизион).

Таисия Орлова