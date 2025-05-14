В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Власти Северной Осетии объявили об отмене режима беспилотной опасности на территории республики. При этом регионе продолжает работу оперативный штаб, который следит за возможными происшествиями, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» местные власти призвали население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Сергей Меняйло также напомнил гражданам, что с правилами поведения при внештатной ситуации можно ознакомиться на официальных ресурсах республики.