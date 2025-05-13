Посетителя бара, напавшего на жительницу Краснодара, задержали

В Краснодаре следователи задержали посетителя бара, который напал на девушку и порезал ей лицо бокалом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, нападение произошло 6 мая этого года в одном из краснодарских баров, расположенных по улице Володи Головатого. Между 20-летним фигурантом и 21-летней пострадавшей произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил запястье девушки, в руке у которой был стеклянный бокал, и ударил ее по лицу.

Задержанному предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Сейчас с ним проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Алина Зорина