Рок с монстрами

Лидер группы Radiohead Том Йорк выпустил дебютный диск своего нового проекта — дуэта с электронным музыкантом Марком Притчардом. Альбом «Tall Tales» внимательно послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом альбоме Том Йорк балансирует между веселой игрой и надвигающимся невыразимым ужасом

Фото: Naomi Rahim / WireImage / Getty Images

В составе Radiohead Том Йорк несколько раз заново изобрел рок-музыку, пройдя путь от альтернативного рока до самой сложной электроники и авангарда. После альбома «A Moon Shaped Pool» (2016) группа взяла паузу, в которую уместились несколько сольных записей и саундтреков авторства Йорка, а также три альбома новой группы The Smile — ее поклонники уже воспринимают почти как новую инкарнацию Radiohead, ведь там играет еще и гитарист основной группы Джонни Гринвуд. Но и это не все.

Свежий релиз с именем Тома Йорка на обложке — его совместный альбом с электронщиком Марком Притчардом «Tall Tales». Карьера Марка Притчарда как электронного музыканта и продюсера началась еще в начале 1990-х, а с Radiohead он впервые работал в 2011 году, когда сделал ремикс на песню «Bloom». Пять лет спустя уже Йорк пришел в студию Притчарда, чтобы записать голос для альбома «Under The Sun». А наброски песен, вышедших на «Tall Tales», появились в период пандемии COVID-19. Тот факт, что альбом вышел на легендарном электронном рекорд-лейбле Warp, представляется данью уважения Йорка таким артистам, как Autechre и Aphex Twin, которые повлияли на звук Radiohead в период поворотного альбома «Kid A» (2000).

Мир «Tall Tales» включает в себя не только музыку Йорка и Притчарда, но и визуальные образы австралийского художника и дизайнера Джонатана Завады, который создал персонажей, предъявленных в клипе «Back In The Game». Их шествие отчасти напоминает валенсианский карнавал Las Fallas, персонажи которого символизируют грехи прошедшего года. В конце Las Fallas фигуры сжигают. В клипе «Back In The Game» кавалькада демонстрантов с головами из папье-маше просто движется перед зрителями, пока с верхнего этажа условного музея современного искусства вниз летят картины.

Картинам в ролике суждено сгореть. А монстры живут своей жизнью в этом и других клипах на песни из «Tall Tales». Каждого из монстров можно «прочитать» на свой вкус, будь то шествующая в колонне рыба с другой рыбой во рту, гигантский протестующий кулак в юбке, вельможа с моноклем или Попай с трубкой, но без фуражки.

Визуальный язык клипов и обложки альбома покажется близким тем, кто хорошо знает миры Михаила Шемякина, хотя Джонатан Завада никогда не упоминал о знакомстве с работами русского художника.

Набор персонажей, созданных Джонатаном Завадой,— это мир новых химер, которых невозможно ни понять, ни остановить. Как отмечает журнал Mojo, песни Йорка и Притчарда существуют в момент, когда монстры, какими бы они ни были, кажутся победителями. Джонатан Завада создал этих монстров вручную. Образы получились настолько новаторскими, настолько «не из этого мира», что многие зрители ошибочно приняли визуальный стиль клипа за результат работы ИИ. В каком-то смысле это новый вызов для создателей визуального продукта: теперь нужно доказывать, что твой труд создан человеком.

Сингл «Back In The Game» — самый внятный с точки зрения музыкального языка, он напрямую отсылает к тем временам, когда песни Radiohead мгновенно становились хитами и даже выучивались начинающими гитаристами. Однако в ритмической поступи песни читается нечто очень современное и по-современному пугающее. Такой же родной для давнего поклонника Radiohead ощущается, несмотря на отсутствие гитар, песня «The Spirit». «Gangsters» — это, наоборот, вдохновенный оммаж Марка Притчарда Kraftwerk и восьмибитной электронике со сдержанными, потусторонними по духу включениями голоса Тома Йорка. А в песне «This Conversation Is Missing Your Voice» Том Йорк выстраивает диалог с аранжировкой, построенной практически только на драм-машине.

Песня «The Man Who Dance In Stag’s Heads» оказывается неожиданным памятником группе The Velvet Underground, а Том Йорк даже пробует новый для себя вокальный регистр, чтобы лучше подражать Лу Риду.

В целом же от альбома остается впечатление текстов, погруженных в бестелесный электронный туман, и этот туман главному герою, то есть Тому Йорку, приходится преодолевать, используя самые разные «плавсредства», от гобоя до модульных синтезаторов.

На «Tall Tales» Том Йорк балансирует между игрой и надвигающимся невыразимым ужасом, заявляя в песне «The White Cliffs»: «Мы ничего не можем удержать в руках». Надежды в этом альбоме мало, но интригующего музыкального вещества — много.