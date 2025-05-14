В Забайкалье переброшен самолет-амфибия для тушения лесных пожаров

Самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Забайкалье из Хабаровского авиационно-спасательного центра для тушения лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, борт переброшен по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Бе-200ЧС за счет маневренности и большой дальности полета позволяет достигать удаленных районов возгораний и труднодоступных мест, действовать в условиях ограниченного пространства для посадки и взлета. Самолет способен набрать до 12 тонн воды непосредственно с водной поверхности. Важная особенность Бе-200ЧС заключается в способности автоматически прокладывать маршруты между источником воды и очагом пожара»,— уточняет минприроды Забайкалья.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана» на 14 мая в регионе в Забайкалье действует 38 пожаров на площади 562,3 тыс. га. В их тушении участие принимает около 1,7 тыс. человек и 229 единиц наземной техники.

Влад Никифоров, Иркутск