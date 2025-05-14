Спикер нижегородского парламента Люлин: «Рокки» и «Рэмбо» помогли развалить СССР

Фильмы «Рэмбо» и «Рокки» помогли развалить СССР, считает председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Для воспитания патриотизма детям нужно показывать отечественное кино, которое «в отличие от поделок Голливуда, всегда было тонким, умным, со смыслом», отметил спикер, комментируя поручение президента Владимира Путина Министерству просвещения сформировать перечень из 100 советских и российских фильмов для демонстрации в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В конце 80-х подростки залипали в видеосалонах. Кто был их кумирами? "Рэмбо", разделывающийся с советскими солдатами в Афганистане? "Рокки", молотящий советского боксера на ринге? Не буду утверждать, но думаю, что и это отчасти сыграло свою роль в развале СССР»,— написал Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

В готовящийся список Минпросвещения парламентарий предложил включить «Войну и мир» Сергея Бондарчука, «Солярис» Андрея Тарковского, «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, «Проверку на дорогах» Алексея Германа.

Елена Ковалева