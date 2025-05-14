Клиенты обвинили De Beers в тайных продажах необработанных камней со скидкой

Южноафриканско-британская алмазодобывающая компания De Beers продавала необработанные камни по сильно сниженным ценам ограниченному числу покупателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на клиентов компании. Количество проданных по скидке камней не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным издания, De Beers продавала камни со скидкой в 10-20% небольшому числу клиентов. Общая сумма сделок составила сотни миллионов долларов. Тайные продажи могут быть связаны с целью избавиться от избыточных запасов камней, считают источники.

Обычно De Beers проводит 10 продаж камней в год среди примерно 70 своих зарегистрированных клиентов. Алмазы продаются по фиксированной компанией цене. Издание пишет, что снижение стоимости для ограниченного числа покупателей может сказаться прибыли компании из-за подрыва доверия клиентов.

De Beers в 2017 году была бессменным лидером по стоимости проданных алмазов. Доля компании на рынке составляла около 37%. В 2023 году общая выручка De Beers упала на 36% до $4,27 млрд с $6,62 млрд в 2022 году. Выручка от продаж алмазов снизилась с $6 млрд до $3,6 млрд. Падение продаж в том же году составило 19% — до 24,68 млн карат с 30,4 млн карат в 2022. EBITDA сократилась до $72 млн с $1,417 млрд.

Екатерина Отрашкевич