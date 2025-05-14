Каннская дорожка

В Канне состоялась церемония открытия 78-го кинофестиваля. В этом году к гостям церемонии (вернее, к их нарядам) было предъявлено несколько требований. Организаторы попросили исключить объемные платья и модели с длинными шлейфами, пригрозив, что не пустят на дорожку тех, кто нарушит правила. Хайди Клум в платье со шлейфом при этом никто с церемонии не выгнал.

Вторым требованием было строгое отсутствие откровенных и вульгарных нарядов — и этому наставлению вняли все гости. Возможно, это связано с американскими премиями (вспомним голое платье Бьянки Цензори), а может, Канн пытается взять курс на консервативность, популярность которой неуклонно растет в современном медиаполе. В галерее «Коммерсантъ Стиль» — самые интересные наряды и украшения прошедшей церемонии.