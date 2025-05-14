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Коммерсантъ FM
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Каннская дорожка

Лучшие наряды и украшения церемонии открытия Каннского кинофестиваля

В Канне состоялась церемония открытия 78-го кинофестиваля. В этом году к гостям церемонии (вернее, к их нарядам) было предъявлено несколько требований. Организаторы попросили исключить объемные платья и модели с длинными шлейфами, пригрозив, что не пустят на дорожку тех, кто нарушит правила. Хайди Клум в платье со шлейфом при этом никто с церемонии не выгнал.

Вторым требованием было строгое отсутствие откровенных и вульгарных нарядов — и этому наставлению вняли все гости. Возможно, это связано с американскими премиями (вспомним голое платье Бьянки Цензори), а может, Канн пытается взять курс на консервативность, популярность которой неуклонно растет в современном медиаполе. В галерее «Коммерсантъ Стиль» — самые интересные наряды и украшения прошедшей церемонии.

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Хайди Клум в Elie Saab

Хайди Клум в Elie Saab

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Председатель жюри Жюльетт Бинош в Dior и серьгах Chopard

Председатель жюри Жюльетт Бинош в Dior и серьгах Chopard

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu / Getty Images

Член жюри Хэлли Берри в Jacquemus

Член жюри Хэлли Берри в Jacquemus

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Джулия Гарнер в Gucci и серьгах Pasquale Bruni

Джулия Гарнер в Gucci и серьгах Pasquale Bruni

Фото: Samir Hussein / WireImage

Ирина Шейк в Armani Prive и серьгах Anita Diamonds

Ирина Шейк в Armani Prive и серьгах Anita Diamonds

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Белла Хадид в Saint Laurent и серьгах Chopard с изумрудами 118,68 карата

Белла Хадид в Saint Laurent и серьгах Chopard с изумрудами 118,68 карата

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Батист Джиабикони в Chanel

Батист Джиабикони в Chanel

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Росси ди Пальма в Saint Laurent

Росси ди Пальма в Saint Laurent

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Натальи Османн в колье Parure Atelier

Натальи Османн в колье Parure Atelier

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Изабели Фонтана в наплечном украшении Elsa Jin

Изабели Фонтана в наплечном украшении Elsa Jin

Фото: Mike Marsland / WireImage

Анушка Делон в колье Panthere de Cartier

Анушка Делон в колье Panthere de Cartier

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Квентин Тарантино в часах Chopard L.U.C XPS и его жена Даниэлла Тарантино в серьгах Chopard

Квентин Тарантино в часах Chopard L.U.C XPS и его жена Даниэлла Тарантино в серьгах Chopard

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

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Хайди Клум в Elie Saab

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Председатель жюри Жюльетт Бинош в Dior и серьгах Chopard

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu / Getty Images

Член жюри Хэлли Берри в Jacquemus

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Ева Лонгория в Tamara Ralph

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Джулия Гарнер в Gucci и серьгах Pasquale Bruni

Фото: Samir Hussein / WireImage

Ирина Шейк в Armani Prive и серьгах Anita Diamonds

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Белла Хадид в Saint Laurent и серьгах Chopard с изумрудами 118,68 карата

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Батист Джиабикони в Chanel

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Росси ди Пальма в Saint Laurent

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Натальи Османн в колье Parure Atelier

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Изабели Фонтана в наплечном украшении Elsa Jin

Фото: Mike Marsland / WireImage

Анушка Делон в колье Panthere de Cartier

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Квентин Тарантино в часах Chopard L.U.C XPS и его жена Даниэлла Тарантино в серьгах Chopard

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

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