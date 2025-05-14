Ставропольэнергосбыт выплатит 123 млн рублей дивидендов за 2024 год

Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в общей сумме 123 млн руб. из 1,2 млрд руб. прибыли (10%). Информация опубликована на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: staves.ru Фото: staves.ru

Оставшуюся часть доходов в размере 1,1 млрд руб. компания предлагает использовать для развития. По привилегированным акциям типа А предложены выплаты в размере 0,4703 руб. на ценную бумагу. Датой определения получателей дивидендов назначено 6 июля 2025 года. Заседание Совета, на котором были приняты решения, касающиеся организации и проведения годового общего собрания акционеров, а также финансовых и управленческих вопросов компании, состоялось 13 мая.

По сравнению с предыдущим периодом объем дивидендных выплат существенно сократился. В 2023 году акционеры получили 350 млн руб., что составило примерно 57% чистой прибыли компании. Тогда на каждую ценную бумагу было начислено по 0,3121725 руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ставропольэнергосбыт» зарегистрировано в 2005 году в Ессентуках. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал общества составляет 5,4 млн руб. Учредители — Яков Данилов и Алексей Стальченко. Генеральный директор общества — Александр Дзиов. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 27,4 млрд руб., за 2023 год — 24,6 млрд руб.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» занимает лидирующую позицию среди гарантирующих поставщиков электроэнергии Ставропольского края, контролируя более половины объема регионального энергетического рынка.

На сайте предприятия указано, что компания предоставляет услуги свыше 500 тыс. клиентов. Большинство потребителей — крупные товаропроизводители, мелкий бизнес, организации социальной и бюджетной сферы различного уровня. Компания также поставляет электроэнергию населению поселков и городов, индивидуальным предпринимателям.

В структуру ПАО «Ставропольэнергосбыт» входят три отделения, расположенные в Ставрополе, Светлограде и Пятигорске, а также 34 участка во всех районах края. Сеть подразделений компании охватывает около 90% территории Ставрополья.

Тат Гаспарян