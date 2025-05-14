Петербургский след: Госдума хочет ужесточить наказание за нападения на журналистов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект, ужесточающий уголовное наказание за воспрепятствование журналисткой деятельности после инцидента в Петербурге, сообщает ТАСС. Документ уже направлен на отзыв в правительство и Верховной суд РФ.

По словам парламентария, за последние годы увеличилось число случаев давления на журналистов, включая физические нападения и ограничение доступа к информации. Это подрывает доверие населения к органам власти.

В настоящий момент воспрепятствование законной деятельности журналистов наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 360 часов либо исправительными работами на срок до года.

В проекте закона господин Нилов предложил увеличить верхний порог штрафа до 200 тыс. рублей и предусмотреть наказание в виде принудительных работ сроком до полугода.

Реакция властей на физическое насилие над журналистами случилась после нападения на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву в парадной дома на улице Грибакиных.

Как писал ранее «Ъ-СПб», 56-летний петербуржец ударил девушку, повалил на пол, после чего поволок и начал душить. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов