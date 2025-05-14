Идею поставить полицию на СИМ для борьбы с нарушителями предложили в Петербурге

Сотрудников патрульно-постовой службы и других подразделений полиции нужно оснастить средствами индивидуальной мобильности. Это позволит эффективнее бороться с нарушителями на электросамокатах, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Парламентарий изложил свою идею в обращении к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, пишет RT. Господин Крупник отметил, что вопрос технического оснащения сотрудников ведомства всегда решался на фоне прогресса средств передвижения. В связи с распространением использования СИМ полиции необходимо идти ногу со временем, уверен депутат. Он предложил министру оценить идею оснащения правоохранителей транспортными средствами нового поколения.

«Это могли бы быть электросамокаты или иные средства, способные успешно вести преследование любых гражданских СИМ в городской тесноте»,— содержится в тексте обращения.

По мнению парламентария, в целях пресечения правонарушений можно было бы запустить беспилотное патрулирование улице с помощью специальных дронов. Господин Крупник считает, такая мера позволила бы разгрузить полицию от дневной рутины, выделить сотрудникам ведомства больше времени на эффективную борьбу с преступностью и профилактику правонарушений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Павел Крупник также призывал защитить несовершеннолетних от игрушек в аниме-стиле.

Татьяна Титаева