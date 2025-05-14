Четверть ижевчан готовы установить самозапрет на участие в азартных играх

23% экономически активных ижевчан готовы установить самозапрет на участие в азартных играх, следует из опроса сервиса SuperJob, проведенного после предложения депутатов Госдумы ввести соответствующий механизм «Стопазарт». Он позволит гражданам добровольно внести себя в запрещающий реестр на срок от трех месяцев до пожизненного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Большинство респондентов рассматривают самозапрет не как способ контроля лудомании, а как защиту своих финансов от мошенничества. 48% опрошенных не планируют устанавливать самозапрет, указывая на развитое чувство самоконтроля и нежелание связываться с азартными играми.

Чаще всего самозапрет планируют установить мужчины, особенно среди молодежи в возрасте до 35 лет — 25%. Готовность внести себя в соответствующий реестр возрастает с увеличением дохода: 18% — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. и 33% — среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб.

Склонные к азарту горожане чаще готовы включить самозапрет по сравнению с теми, кто не склонен к риску — 32 и 20% соответственно.