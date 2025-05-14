Комитет Госдумы рекомендовал не увеличивать пособие по уходу за ребенком

Комитет Государственной думы по социальной политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, который предусматривал повышение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщило «РИА Новости».

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Инициатива, внесенная в январе 2025 года группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, предлагала увеличить пособие с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Кроме того, законопроект содержал норму о том, что минимальный размер выплаты должен равняться 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

По словам авторов, средний размер пособия сейчас составляет 15–20 тыс. руб. в месяц, а минимальная выплата — всего около 9 тыс. руб., что ниже прожиточного минимума. Они подчеркивали, что нынешний уровень пособий не стимулирует женщин становиться матерями, так как многим приходится создавать финансовую подушку для семьи.

Однако комитет посчитал инициативу нецелесообразной и рекомендовал депутатам отклонить документ. Ранее глава комитета по защите семьи Нина Останина высказывала мнение о необходимости увеличить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет, по крайней мере для отдельных категорий граждан, включая многодетные семьи.