На Тургеневском мосту убрали тротуарные плиты и лестницу со стороны Адыгеи

На Тургеневском мосту специалисты демонтировали тротуарные плиты, парапетные блоки, карнизные консоли и перила, сняли 40 балок и 20 плит пролетного строения со стороны выезда из Краснодара, также убрали лестничный спуск со стороны Адыгеи. Демонтажные работы первого этапа капремонта Тургеневского моста в Краснодаре завершены на 95%. Ежедневно на объекте задействовано около 70 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас завершается снятие защитного и выравнивающего слоев бетона. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, капремонт Тургеневского моста выполняется круглосуточно с точным соблюдением сроков.

Рабочие очистили от старой краски, ржавчины и грязи 1,1 тыс. кв. м металлических конструкций, болтовых соединений и бетонных поверхностей. Абразивно-струйная очистка проводится с использованием альпинистского снаряжения. После обработки поверхности покроют грунтовкой и покрасят.

Капитальный ремонт Тургеневского моста планируется осуществить в четыре этапа. После окончания демонтажа начнется ремонт опор, ригелей и лестничных пролетов. Затем подрядчики установят новые и отремонтированные балки и плиты, уложат гидроизоляцию и покрытие моста.

В мэрии отметили, что к сентябрю 2025 года планируется отремонтировать 15 пролетов моста со стороны выезда из Краснодара. После этого движение транспорта и пешеходов переведут на обновленную часть, а ремонт начнется на полосах въезда в город. В 2026 году специалисты приступят к работе на оставшихся шести пролетах.

Капитальный ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. Как отмечает администрация города, он стал возможен благодаря краевой программе развития дорожно-транспортной сети, рассчитанной до 2035 года, которая была принята по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Алина Зорина