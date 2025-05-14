В присоединенном к Челябинску поселке Западном снизили разрешенную скорость

В поселках Западный и Пригородный, недавно вошедших в состав Челябинска, камеры на дорогах настроили на порог скорости в 60 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Ранее, согласно правилам дорожного движения, водители могли ездить по трассам со скоростью 90 км/ч. Теперь, так как муниципалитеты присоединили к городу, разрешенная скорость снизилась.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года депутаты законодательного собрания Челябинской области включили Западный и Пригородный в границы регионального центра и исключили их из состава Сосновского района. О возможном присоединении поселков, где расположено большое количество жилых комплексов и микрорайонов, к Челябинску сообщил губернатор Алексей Текслер на прямой линии в декабре прошлого года.

Виталина Ярховска