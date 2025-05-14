ФАС проверит цены на 18 препаратов не из перечня ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года запросила данные о ценообразовании на 18 лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В их числе — препараты для лечения эпилепсии, заболеваний дыхательных путей, язвенного колита, уточняется в пресс-релизе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация запрошена у 21 фармацевтической компании, среди которых есть как российские, так и зарубежные. ФАС пообещала проанализировать данные на предмет соблюдения запретов, предусмотренных законом о защите конкуренции, в том числе в части установления монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений ФАС пригрозила принять меры.

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев вчера поднял этот вопрос на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко. Он заявил, что у цен на лекарства нет четкого регулирования, в отличие от препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП.

В декабре 2024 года ФАС признала ООО «КРКА-РУС» нарушившим антимонопольное законодательство. Компания установила монопольно высокую цену на не имеющий аналогов препарат «Ко-Дальнева»: его стоимость повысили на 10–16% в зависимости от дозировки. ФАС предписала установить экономически обоснованную цену, это решение поддержал Арбитражный суд Москвы.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Госзакупки лекарств обогнали их розничные продажи».