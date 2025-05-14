Руководители дорожных компаний Ставрополья обвиняются в хищении 50 млн рублей

Двое руководителей дорожно-строительных организаций Ставрополья стали фигурантами трех новых уголовных дел о мошенничестве с бюджетными средствами и хищении 50 млн руб. По версии следствия легализовать похищенное обвиняемые пытались через покупку недвижимости в Сочи, сообщает СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемые организовали заключение контракта между администрацией Курского округа и подрядчиком на реконструкцию более 10 км автодороги «Ага-Батыр – Дыдымкин». Строительный контроль за выполнением работ осуществляла компания, возглавляемая одним из фигурантов.

С декабря 2022 по февраль 2023 года злоумышленники заключили рамочный договор поставки инертных материалов между подрядчиком и подконтрольной им фирмой, заранее зная, что не намерены выполнять его условия. Полученные в качестве аванса средства они похитили и использовали по своему усмотрению.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей, расследование продолжается.

Николай Аксенов