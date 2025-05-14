Трудинспекция выясняет обстоятельства травмирования нижегородского городового

В Нижнем Новгороде 50-летний городовой АНО «Центр сотрудничества и туризма» госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Происшествие с работником случилось еще 7 мая. Около 11:00 при патрулировании Парка Победы он потерял сознание и упал лицом вниз на тротуар. У пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти и ушиб мягких тканей головы.

Гострудинспекция проводит расследование несчастного случая на производстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года проект «Новый городовой» перешел к городскому управлению по туризму. Его реализует подведомственная подразделению АНО «Центр сотрудничества и туризма». Сейчас городовые патрулируют пять маршрутов, в основном проводя бесплатные экскурсии.

Галина Шамберина