Три новых станции метро в Петербурге благоустроят к лету 2025 года

Станции метро «Путиловская», «Казаковская» и «Театральная» планируют благоустроить к лету. Соответствующий конкурс на портале госзакупок объявила компания «Метрострой Северной столицы» (МСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Порядок на станциях «коричневой» ветки готовы обеспечить за 237 млн рублей. Потенциальный подрядчик должен начать работы 1 марта и завершить их к концу мая 2025 года.

Параллельно МСС ищет исполнителя для благоустройства стройплощадок «оранжевой» ветки, включая территорию станции «Театральная».

Работы решили разделить на два этапа. Первый завершится в конце текущего декабря, второй — с 1 апреля по 25 мая 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станции «Казаковская» и «Путиловская» в Петербурге по состоянию на середину декабря готовы на 78%. На текущий момент там ведутся работы на станционных комплексах и пересадочных узлах.

Андрей Маркелов