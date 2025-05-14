В Самаре 20 человек эвакуировали из горящего дома на улице Мориса Тореза

Вчера, 13 мая, в 16:17 (MSK+1) на пульт самарских оперативных служб поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Мориса Тореза, 5. Горела квартира на площади 10 кв. м., сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В 16.41 (MSK+1) открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности пожарными было эвакуированы 20 человек, в том числе двое детей.

Всего для ликвидации пожара привлекались 40 специалистов и 11 единиц техники. Причина происшествия сейчас выясняется.

Алексей Алексеев