Ярославлю нужно 68 новых троллейбусов

Для Ярославля нужно закупить 68 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев на комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Сейчас в городе курсируют 55 троллейбусов, из них девять новых. В настоящее время прорабатывается вопрос о приобретении нового подвижного состава, в том числе, с целью реализации программы «Чистое небо».

От контактной сети троллейбусов хотят освободить площадь Богоявления, улицу Первомайскую, Красную площадь, улицу Ушинского, Комсомольскую и участок улицы Свободы от площади Волкова до улицы Победы.

«Движение на этих участках будет возможно с учетом приобретения троллейбусов, которые имеют запас автономного хода. Он до 20 км составляет, поэтому при проезде центральной части города мы сможем обеспечить сообщение. Для изменения схем движения по троллейбусным маршрутам и сохранения интервала движения мы провели расчет и нам понадобится порядка 62 единиц нового подвижного состава троллейбусов»,— сказал господин Сергеев.

При этом всего планируется купить 68 единиц, чтобы были резервные машины. Новый транспорт будут использовать на существующих маршрутах, возможно расширение маршрутной сети за счет автономного хода. Ведется параллельно работа и по дооснащению девяти новых троллейбусов, которые уже есть в Ярославле, запасом автономного хода, сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог. Покупать транспорт намерены в рамках федеральных программ.

«В программу мы уже вошли, порядка 5 млрд, предусмотрена возможность приобретения именно подвижного состава, в том числе автобусного и троллейбусного. И в рамках этой программы финансирование предусмотрено на 26-й год, и мы будем участвовать. За счет средств 2026 года мы будем проводить процедуру приобретения подвижного состава, чтобы в 2026 году он уже приступил к работе на линии»,— сказал господин Сергеев.

Алла Чижова