В Прикамье зарегистрировали еще один Кунгурский машзавод

В Прикамье зарегистрировано ООО «Кунгурский машиностроительный завод». Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности компании является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Единоличным учредителем и гендиректором выступает Игорь Бучин. Согласно 2ГИС, по указанному юридическому адресу располагается жилой дом.

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Связаться с Игорем Бучиным по известному «Ъ-Прикамье» номеру телефона не удалось. По данным Rusprofile, господин Бучин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом машин и оборудования, производством металлических изделий. Среди прочего, новое ООО «Кунгурский машиностроительный завод» занимается торговлей автотранспортными средствами, лесоматериалами, стройматериалами. Производство в перечне видов деятельности отсутствует.

Напомним, ранее в Кунгурском районе действовало одноименное ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (КМЗ). В 2018-м предприятие остановило работу, а позднее было признано банкротом. До этого КМЗ арендовал часть имущественного комплекса ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», находящегося в банкротстве с 2014 года по иску ООО «СБК Геофизика» с долгом свыше 700 млн руб. В ООО «КМЗ» по договоренности с кредитором в 2017 году были трудоустроены около 370 сотрудников одноименного ОАО.

Летом 2020 года часть имущественного комплекса завода, находившегося на балансе ООО «КМЗ», за 66,993 млн руб. выкупил с торгов физлицо Андрей Коробицин.