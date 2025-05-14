Блины, вино…— все включено

13 мая президент России Владимир Путин встретился с некоторыми участниками ХХ съезда объединения «Деловая Россия» и выслушал их предложения по ведению бизнеса в стране. Начав с перспективы возвращения иностранных компаний (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года), они рассказали президенту, про вино, блины и кровати. Ушли в детали. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин собрал делегатов съезда «Деловой России» в Ситуационном центре Кремля

Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин собрал делегатов съезда «Деловой России» в Ситуационном центре Кремля

Фото: Пресс-служба президента РФ

От виноделия на встрече выступил президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов (сын своего отца), тоже «знатный винодел».

Павел Титов говорил о корректировке приоритетов, «более тонкой калибровке», то есть о необходимости более серьезной государственной поддержки винодельческой отрасли. А как иначе? В чем еще может состоять настоящая, долгожданная калибровка?

И от общего, как он сказал, Павел Титов перешел к частному:

— Вы давали поручение по пилотному проекту дистанционной продажи российского вина с участием «Почты России» в 2021 году,— пояснил Павел Титов.

— Чтобы почта вино еще продавала? — развеселился российский президент.

— Была такая инициатива,— признался Павел Титов.— Мы бы хотели возобновить работу по ней, потому что это сильно помогло бы!

— Кому?! — уже смеялся Владимир Путин.

— Российским виноделам прежде всего, конечно,— невозмутимо отвечал господин Титов.

Он ведь знал, что говорил. 38 тыс. отделений «Почты России» в России.

— И конечно, ждем в Абрау-Дюрсо, у нас много нового…— добавил он, отчего его предложение о трехпроцентном инвестиционном налоговом вычете сразу стало выглядеть интереснее.

— Вы бы нам в честь Дня Победы подкатили что-нибудь,— не удержался президент.

— С удовольствием…— отчего-то без особого удовольствия (просто смутился) ответил Павел Титов.

Владимир Путин высказался между тем на одну из самых болезненных тем:

— Нужно и инфляцию придавить, и не создать условия... чтобы не заморозить саму экономику. Необходимо осуществить мягкую, небольшую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку. Сегодняшние основные инструменты как действуют, вы тоже об этом сказали: субсидируются кредиты. Это значит, чем выше ставка, соответственно, чем выше ставка не только ключевая, а за ней и кредитных учреждений, тем больше расходы бюджета на это субсидирование. Это понятно. И тогда возникает вопрос: а где эта граница-то и какие кредиты субсидировать? Естественно, что в этом случае государство должно делать выбор в пользу таких проектов, которые являются жизненно важными для страны и для экономики.

Является ли таким проектом виноделие?

— Другой путь, вы сейчас тоже об этом сказали — это гранты либо прямые субсидии на проект,— продолжил господин Путин.— Не в целом на эти кредиты, а на проект. Но в этом случае объемы этих грантов и кредитов тоже будут ограничены. Это очевидная вещь!

Слово получил Михаил Гончаров, основатель сети быстрого питания «Теремок».

— Я в начале 1990-х, когда увидел, как работает McDonald’s, был потрясен, я тогда молодой студент был, как работает эта машина бизнеса. Меня она прямо зажгла,— поделился Михаил Гончаров,— и мне захотелось создать наш российский проект. И в 1998 году такой шанс у меня появился, как раз после кризиса я в очередной раз разорился и понял, что надо теперь свою мечту воплощать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Репик заинтересовал журналистов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Репик заинтересовал журналистов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слова про «разорился» вызвали необыкновенное оживление в обществе сидевших за столом бизнесменов. Это ж он попал куда надо, каждому прямо в сердце, в желудочек его. Да кто же не разорился…

— Я чувствую, вам на пользу это все идет, хорошо выглядите очень,— отметил президент.

Не процедуру ли банкротства имел в виду, когда бизнесмены идут на это, чтоб возродиться из пепла?

— За 26 лет такого равномерного, постоянного развития мы открыли 350 ресторанов, и в целом бизнес идет хорошо,— заметил бизнесмен.— Но в 2022 году, как вы сказали, был проведен эксперимент для компаний среднего размера с оборотом до двух миллиардов. Они были освобождены от НДС и снижены социальные налоги… Но все-таки один барьер остался. И в тот момент было решение принято для компаний до двух миллиардов… Мы прорабатывали вариант и просим согласовать трехпроцентный НДС без права вычета. И, самое интересное, предлагаем разделить его на две части: два процента — в федеральный бюджет, один процент — в муниципальный!

Да не то что интересно, а просто захватывающе!

— Предложение ввести трехпроцентный НДС и продолжить все-таки проработку вопроса о некоем сглаживании роста этих социальных налогов,— подчеркнул Михаил Гончаров,— потому что эта отрасль тоже достаточно человекоемкая, и рост мощный идет. 3% — это наше главное предложение!

— А сейчас? — уточнил господин Путин.

— А сейчас у нас 20-процентный НДС,— пожал плечами Михаил Гончаров,— но он с правом вычета, и он сложен в администрировании…

Спросили совета у министра финансов. Господин Силуанов интригующе улыбнулся.

— Улыбается — это хороший признак. Сейчас согласится…— предположил Владимир Путин.

Как бы не так.

— Первое,— кивнул господин Силуанов.— Мы договорились повысить порог с двух миллиардов рублей выручки до трех, до которого не платится НДС. Договорились, и такие поправки подготовили уже к внесению в Думу. У нас ко второму чтению законопроект сейчас находится на рассмотрении — внесем, примем в весеннюю сессию. Это уже хороший результат… Теперь что коллеги говорят. Коллеги говорят: давайте мы сделаем для общепита пониженную ставку НДС, здесь говорили 3%, с тем чтобы не было дробления и желания дробиться, а такие факты есть, и мы видим, что действительно целые крупные сети общепитовские дробятся…

Нет уж, Антон Силуанов был очень недоволен тем, что Минфин и так идет навстречу людям, встречается с ними, договаривается про три миллиарда вместо двух, а тут они встречаются с президентом — и вот опять, и хотят еще и еще, пользуясь тем, что тут перед ними прямо президент… Еще и в поручения по итогам встречи придется, не дай бог, записать… Вечное коварство бизнеса… Всегда с ними так…

Тем не менее он не отказал. Его, видимо, не устраивали методы.

Однако кое-что в самой природе бизнеса по-прежнему беспокоило Антона Силуанова:

— Владимир Владимирович, что я хотел сказать? Действительно, мы считаем, что эксперимент удачный. Но хотел обратиться к коллегам, знаю сам по себе: в пятницу приходишь в кафе или ресторан, говорят: только за наличный расчет! Или пробивают чеки, через терминал приносят, но не счета за заказанную услугу или за заказанную соответствующую продукцию!

Мухлюют, короче говоря.

И разве не так?

И хотят, чтобы с ними — по-другому. Нет, так не будет!

Но и Михаил Гончаров возмутился насчет чеков, которые не пробиваются. (У него-то, конечно, пробиваются. В «Теремке» и официантов-то нет. И это, наверное, немного обидно.)

— Мне кажется, надо, к сожалению, жесткими мерами…— поэтому справедливо возмутился Михаил Гончаров.

— Жесткие меры — это какие? — заинтересовался Владимир Путин.

— Законные…— немного притормозил господин Гончаров.

— От 10 до 15?! — уточнил президент (лет, конечно.— А. К.). Что? Какие жесткие меры?

Звучало как «только скажите!».

— Если не пробиваются чеки…— замялся Михаил Гончаров.— Просто я не знаю, что за это бывает…

Да что сказал бы, то и было бы.

Но он благоразумно промолчал. А господин Путин перестал пытать его.

— Хорошо, ладно. Тогда, Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение,— добавил президент.— Вы сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите меры ужесточения такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20–25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными, эффективными. А второе, по поводу того, что… Хорошо, я не могу не согласиться, кстати, с Антоном Германовичем по поводу того, что расщеплять НДС, который федеральный, нарушать общие принципы — это не очень хорошо.

Похоже, предстоит месячник борьбы с наличными в ресторанах.

Ничего страшного, месяц пройдет быстро, и не заметишь.

— Владимир Владимирович, еще, пользуясь случаем, я и моя мама приглашаем вас в «Теремок», она автор всех рецептов «Теремка»,— успел добавить Михаил Гончаров.— Если будет случай, то мы будем очень рады!

Там и про новые вычеты можно будет поговорить в более спокойной обстановке.

— Спасибо большое! — воскликнул президент.— Без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить и с удовольствием, действительно, когда возможность будет — она, надеюсь, возникнет — обязательно к вам приду! А там, смотришь, и Павел Борисович (господин Титов.— А. К.) не пожадничает.

Чиновники на встрече комментировали многие инициативы предпринимателей. Выступило, такое ощущение, полкабинета министров. Временами становилось, что скрывать, тоскливо. К тому же ведь все по делу…

— У нас нет из банка никого? — интересовался Владимир Путин, имея в виду Центробанк.

Как же, на связи по ВКС была целая Эльвира Набиуллина.

— Я здесь!..— откликалась она навстречу немного даже удивленному Владимиру Путину.

В какой-то момент коснулись, увы, проблемы самозанятых. Оказывается, появилась такая проблема.

— Как вы знаете,— доложил Сергей Колесников, совладелец компании «Технониколь»,— с ноября 2018 года действует закон о самозанятых, и этот закон позволил миллионам граждан выйти из тени и платить налоги, и государство получило миллиарды рублей налоговых доходов.

Все это показывает, что пример удачный, но при этом существует и ложка дегтя в бочке меда. Компании стали привлекать труд самозанятых вместо наемного труда, а поскольку существует налоговый арбитраж, наемный труд обходится компании в 43% (30% — социальный налог, 13% — НДФЛ), в то время как труд самозанятых обходится компаниям всего лишь в 6%.

Вот в чем, видите ли, и проблема.

— В этом смысле еще существует конкуренция за кадры,— внес окончательную ясность Сергей Колесников.— Понятно, что компании, которые платят 43%, и компании, которые платят 6%, находятся в неравной конкуренции. Поэтому просьба: усилить профилактику и надзор за компаниями, которые используют права гражданско-правового характера и привлекают вместо наемного труда самозанятых индивидуальных предпринимателей.

Тревожность усилил министр экономического развития Максим Решетников:

— Мы понимаем, насколько эта тема чувствительна, будем вместе с бизнесом варианты обсуждать, но считаем, что время для решения этих вопросов потихоньку подходит и назревает. Будем предлагать решение.

Господин Путин, видя, очевидно, что дело неумолимо идет к волне налогового террора по отношению к самозанятым, добавил:

— Хорошо, и это правильно, наверное. Только ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными.

Все многозначительно промолчали.

Министр труда и социальной защиты Котяков, которого господин Путин попросил все-таки высказаться, тоже, впрочем, нагнетал.

— Аккуратненько,— уже совсем откровенно попросил господин Путин.

То есть с 6% повысят до 10%. Это если аккуратненько.

В какой-то момент глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик заметил, что на связи представители всех 89 российских регионов. Встреча на самом деле была просто грандиозной.

Предприниматель из Донецка господин Фоменко обратил внимание на то, что трудно строить в ДНР не только по общеизвестным, но и по малоизвестным причинам:

— Зачастую правовой статус земельных участков в Новороссии не урегулирован. Непонятно, кто владел землей до 2014 года, ведь доступ к украинскому государственному реестру недвижимости в ДНР отсутствует! Необходимо минимизировать риск правовой неопределенности и защитить интересы инвесторов в ситуации возможных требований со стороны лиц с украинскими документами о собственности!

То есть мало освободить эту землю. Теперь ее надо еще и оформить.

— Мы с Маратом Шакирзяновичем (господином Хуснуллиным, вице-премьером РФ.— А. К.) обсуждали этот вопрос неоднократно, и там действительно эти вопросы такие тонкие…— высказался президент.— Но они требуют решения, я согласен. Потому что это мешает развитию…

— Мы сейчас отработали дополнительный механизм ускоренной постановки на учет недвижимости и земельных участков,— разъяснил Марат Хуснуллин.— Еженедельно заслушиваем этот вопрос на рабочей группе! Поэтому, если коллега хочет действительно строить, мы его приглашаем, в ручном режиме будем его сопровождать. Более того, у нас принято решение и закон о свободной экономической зоне, что дает дополнительные льготы. И сегодня уже более 300 участников заявились в эту свободную экономическую зону! Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, учитывая, что все деловое сообщество здесь находится, я вообще всех коллег приглашаю вкладываться в Новороссию. Там прекрасные возможности для роста, нечего там бояться!

А все равно что-то побаиваются.

— Если там два-три года назад у нас мало было желающих, то теперь желающих становится все больше и больше! — сообщил Марат Хуснуллин.

А скоро, может, и какие-то совсем редкие земли освободят…

— Да, действительно там есть во что вкладываться, там и земли очень плодородные, что касается сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма!..— поддержал его Верховный главнокомандующий.— Там много очень интересных составляющих, в том числе льготная ставка по ипотеке сохраняется и так далее. Здесь есть над чем работать, здесь действительно привлекательные условия!

В конце встречи Владимир Путин как-то расслабился. Если вначале, говоря про рост экономики 4,3%, он говорил, что «это результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов», то теперь был более откровенен. И это звучало даже неожиданно, он раньше предпочитал не расшифровывать:

— Мы все всё в основном, так скажем, понимаем, мы знаем, откуда этот рост! И это не только ВПК. Все говорят: ВПК, ВПК!.. Да, ВПК внес существенный вклад в развитие темпов роста экономики, но далеко не только ВПК, не только оборонная промышленность!..

А что же еще?

— А все, о чем мы сейчас здесь говорили! — пояснил президент.— Это же не оборонная промышленность! Виноделие!.. Причем здесь ВПК?!

Он говорил с некоторым даже энтузиазмом, убеждая словно самого себя.

И ведь убедил.