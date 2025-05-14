«Даллас» вплотную приблизился к выходу в полуфинал Кубка Стэнли

«Даллас Старс» на своем льду обыграл «Виннипег Джетс» в четвертом матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Все шайбы «Далласа» на счету финского нападающего Микаэля Гранлунда. Он впервые в карьере сделал хет-трик в матчах play-off. У «Виннипега» гол забил датчанин Николай Элерс.

Игроки «Далласа» в третий раз по ходу текущего play-off отмечаются хет-триками. Ранее по три гола за матч дважды забивал соотечественник Гранлунда — Мико Рантанен. Рекорд по числу хет-триков за один розыгрыш Кубка Стэнли принадлежит команде «Эдмонтон Ойлерс», игроки которой по шесть раз оформляли хет-трик в сезоне-1982/83 и сезоне-1984/85.

Противостояние продолжится в ночь на 16 мая на домашней арене Виннипега Canada Life Centre.

Таисия Орлова