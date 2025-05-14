На Дону на реализацию 337 проектов в 2025 году потратят 204 млрд рублей

В Ростовской области в этом году планируется реализовать 337 проектов. Для этих целей из бюджета выделено 204,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на минэкономразвития региона. После их реализации в Ростовской области появится 18 тыс. новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Из сообщения следует, что в числе масштабных проектов строительство микрорайона «Левобережье» и распределительного центра «Вайлдберриз», застройка территории старого аэропорта, а также возведение двух комплексов по производству моторного топлива Новошахтинским нефтезаводом.

Кроме того, до конца года завершится строительство трех заводов: ООО «Эмпилс цинк» (производство цинковых белил), «Агропрайм (маслоэкстракционный завод) и ООО «АСВА» (производство льняного масла).

В настоящее время в Ростовской области для реализации 584 проектов предусмотрено 892 млрд рублей. Это проекты в различных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, жилищном строительстве.

Мария Хоперская