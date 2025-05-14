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В Оренбуржье экс-директора предприятия обвиняют в неполучении лицензии на добычу подземных вод

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия Акбулакского района. Она обвиняется по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая знала, что в законную силу вступило решение суда о необходимости предприятию принять меры для получения лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод. Однако каких-либо мер для исполнения судебного акта она не предпринимала, хотя возможности у нее имелись.

Руфия Кутляева

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