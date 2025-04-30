В городе Шахты обнаружили незаконное складирование нефтесодержащих отходов

Специалисты минприроды Ростовской области подтвердили факт незаконного складирования нефтесодержащих отходов на земельном участке в городе Шахты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Группа специалистов выехала на место после появления информации о свалке в Интернете. Отмечается, что результаты обследования направили административную инспекцию Ростовской области, Роспотребнадзор и властям города для «принятия мер по зачистке территории».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что правительство региона ищет площадку за пределами Ростовской области для вывоза песка с мазутом с территории полигона в Семикаракорске.

Константин Соловьев