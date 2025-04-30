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В городе Шахты обнаружили незаконное складирование нефтесодержащих отходов

Специалисты минприроды Ростовской области подтвердили факт незаконного складирования нефтесодержащих отходов на земельном участке в городе Шахты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Группа специалистов выехала на место после появления информации о свалке в Интернете. Отмечается, что результаты обследования направили административную инспекцию Ростовской области, Роспотребнадзор и властям города для «принятия мер по зачистке территории».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что правительство региона ищет площадку за пределами Ростовской области для вывоза песка с мазутом с территории полигона в Семикаракорске.

Константин Соловьев

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