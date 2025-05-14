Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах 14 мая

В Новороссийске 14 мая запланированы взрывные работы в карьере цемзавода «Пролетарий». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно информации от АО «Новоросцемент», в карьере цемзавода «Пролетарий» в период с 13:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также господин Гавриков сообщил накануне о выплатах новороссийцам, пострадавшим от атаки БПЛА в ночь на 3 мая 2025 года. По его словам, все выплаты будут произведены до 20 мая. Также в Новороссийске выделят 2,7 млн руб. на обследование поврежденных украинскими беспилотниками квартир.

Алена Воробьева