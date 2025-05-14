Губернатор поручил решить вопрос о сносе аварийного здания в Ростове

Губернатор Ярославской области поручил главе Ростовского округа Андрею Шатскому проработать вопрос сноса дома №47 на улице Пролетарской в Ростове Великом. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, 23 апреля здание, ранее признанное аварийным и расселенное, частично обрушилось. Улица Пролетарская была перекрыта для проезда.

Глава Ростова Великого Сергей Тихомиров 13 мая сообщил, что сейчас специалисты администрации занимаются выводом здания из реестра памятников. Он объяснил, что «это необходимо для дальнейших действий с ним».

«Процесс длительный, но документы уже отправлены в Государственную службу охраны объектов культурного наследия»,— добавил господин Тихомиров.

Алла Чижова