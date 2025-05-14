Владимиров: Медучреждения Ставрополья укомплектованы на 70%

Медицинские учреждения Ставрополья укомплектованы кадрами лишь на 70%, особенно острая нехватка врачей наблюдается в удаленных районах края. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты Ставропольского филиала РАНХиГС отмечают, что нехватка врачей — общероссийская проблема, которая в крае имеет свои особенности.

«Кадровый голод ощущается в подразделениях, где требуются определённые навыки и знания, но найти подходящих кандидатов становится все сложнее»,— поясняет доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Ирина Демченко .

По ее словам, ситуацию усугубляют несколько факторов: неравномерное распределение медицинских кадров по региону, низкий уровень оплаты труда в сельской местности и повышенная нагрузка на специалистов в крупных городах. Это приводит к оттоку квалифицированных врачей и снижению качества медицинского обслуживания населения.

Николай Аксенов