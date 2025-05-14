Россети Северный Кавказ отремонтируют оборудование на 30 подстанциях в КЧР

Специалисты «Россети Северный Кавказ» начали ремонт электрооборудования на 30 подстанциях Карачаево-Черкесии, что обеспечит надежное электроснабжение 162 тыс. жителей региона и горнолыжных курортов. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках программы на 2025 год запланирован ремонт питающих центров «Южная», «Северная», «Кавказская», «Береговая», «Октябрьская», «Майская» и «Касаева». От бесперебойной работы этих энергообъектов зависит электроснабжение жителей Черкесска и Карачаевска, нескольких населенных пунктов Прикубанского района, а также горнолыжных курортов Теберда и Домбай.

В течение года энергетики подготовят к зиме 62 подстанции 35-110 кВ и четыре распределительных пункта 10-0,4 кВ. Планируется отремонтировать 162 силовых трансформатора, 137 выключателей и разъединителей, около 700 единиц вспомогательного оборудования.

Комплекс технических мероприятий на энергообъектах обеспечит стабильное функционирование сетевого комплекса региона в периоды сложных погодных условий и пиковых нагрузок на энергосистему, а также позволит снизить технические потери электроэнергии.

Николай Аксенов