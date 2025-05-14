Пермские связисты нашли себе пресс-секретаря в муниципальном медиахолдинге

Новым пресс-секретарем Пермского филиала «Ростелекома» станет Марина Долганова, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании. Ранее госпожа Долганова возглавляла ООО «Телекомпания “Союз-ТВ”» — муниципальный медиахолдинг в Чусовом, в который входят газета «Чусовской рабочий» и телекомпания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Долганова.

Фото: Страница «Чусовой. Первоисточник» в соцсети. Марина Долганова.

Фото: Страница «Чусовой. Первоисточник» в соцсети.

Марина Долганова проработала в холдинге 22 года, пройдя от должности корреспондента и телеведущей информационных программ до главного редактора и руководителя телеканала и газеты «Чусовской рабочий».

Прежний пресс-секретарь Пермского филиала «Ростелекома» Ксения Бельская перешла на аналогичную позицию в научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ).