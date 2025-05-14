Чусовской суд может возглавить председатель Верещагинского суда

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала назначить на должность председателя Чусовского суда Ларису Файзрахманову. Такое решение ККС приняла 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Файзрахманова.

Лариса Файзрахманова.



Прежний руководитель Чусовского суда Дмитрий Егоров был назначен председателем Мотовилихинского суда Перми. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 17 апреля 2025 года.

Госпожа Файзрахманова была назначена на должность судьи Дзержинского суда Перми указом президента РФ в феврале 2013 года. В январе 2015 года возглавила Верещагинский суд Пермского края. В 2021 году ее полномочия были продлены еще на шесть лет.