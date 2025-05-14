Дочери экс-владельца «Арианта» вновь отказали в переоценке квартиры в Чебаркуле

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Елены Кретовой, дочери бывшего владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова, на отказ первой инстанции признать недействительной оценку недвижимости на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле. Решение оставлено без изменений. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заседание по рассмотрению жалобы состоялось 13 мая. Решение, которое пыталась оспорить Елена Кретова, принято Арбитражным судом Москвы 13 февраля этого года. Среди ответчиков оказались судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова и ФССП России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», московский суд отказался удовлетворять иск заявительницы, в котором она требовала признать недействительным постановление Аллы Кирилловой об оценке стоимости квартиры в Чебаркуле площадью 65,1 кв. м. Ее цена составила 13,2 млн руб. Росимущество выставило недвижимость на торги в рамках исполнительного производства по взысканию 46 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников национализированного «Арианта».

Ряд компаний холдинга перешли во владение государством в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы изъяты 100% долей компаний, которые входили в связанный с ЧЭМК холдинг «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).