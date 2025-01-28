Замуровали приставы

Московский суд рассмотрит иск Елены Кретовой, дочери экс-владельца национализированного «Арианта» Александра Аристова, к судебному приставу и главному межрегиональному управлению ФССП России. Заявительница просит признать незаконной продажу на торгах ее квартиры в Чебаркуле на берегу озера Большой Кисегач и заново оценить имущество. В декабре — январе члены семей Аристовых и Кретовых, бывших собственников холдинга «Ариант», подали еще ряд исков, связанных с продажей их недвижимости в рамках дела о взыскании 46 млрд руб. ущерба от неосновательного обогащения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приставы выставили на торги не только квартиру Елены Кретовой в Чебаркуле, но и жилье в Челябинске

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Приставы выставили на торги не только квартиру Елены Кретовой в Чебаркуле, но и жилье в Челябинске

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Елены Кретовой, дочери бывшего владельца «Арианта» Александра Аристова, к судебному приставу-исполнителю Алле Кирилловой и ГМУ ФССП России. Заявительница требует признать незаконной продажу на торгах квартиры в курортной зоне Чебаркуля, в доме на берегу озера Большой Кисегач. Елена Кретова также просит провести независимую оценку недвижимости. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, заявительница просит суд приостановить исполнительное производство в части продажи ее имущества по делу о взыскании 46 млрд руб. с бывших собственников «Арианта». Суд рассмотрит иск Елены Кретовой 29 января.

В открытых источниках нет информации о стоимости жилья, которое стала предметом спора. На сайте агентства недвижимости «Этажи» сейчас размещены три объявления о продаже квартир в доме, где находится квартира Елены Кретовой. Однокомнатная квартира площадью 32 кв. м стоит 8 млн руб., трехкомнатная обойдется в 15 млн руб. за 86,5 кв. м, а четырехкомнатная — 21 млн руб. за 82,3 кв.м.

Это не первое заявлениев связи с арестом имущества экс-владельцев национализированного холдинга. В январе Елена Кретова и ее супруг Александр Кретов подали в Арбитражный суд Москвы иск, где требовали признать квартиру в Челябинске их единственным жильем. Ответчиками также стали судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова и ФССП России. Квартира, о которой идет речь, находится в доме на проспекте Ленина, 42. По данным выписки из кадастровой карты, в 2022 году кадастровая стоимость такой недвижимости составляла более 7,5 млн руб. Семья Кретовых планирует оспорить продажу жилья на торгах и приостановить исполнительное производство. Суд принял иск. Заседание состоится 6 февраля.

Елена Кретова судилась по поводу арестованной недвижимости не только с судебными приставами. В декабре прошлого года она пыталась оспорить продажу имущества на 1,3 млрд руб. Арбитражный суд Челябинской области не стал удовлетворять ее иск к национализированным ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», ООО «Кубань-Вино» и АО «Агрофирма “Южная”». Елена Кретова, владеющая ООО «Консультанты Урала», требовала вернуть проданную в 2021 году долю компании в земельном участке и имущественном комплексе в Челябинском городском бору. По данным СМИ, там расположена резиденция семьи Александра Аристова.

Отец Елены Кретовой – Александр Аристов – тоже участвует в судебных разбирательствах с приставами. В декабре прошлого года вместе с супругой Людмилой Аристовой он подал заявление, где просил приостановить исполнительные производства в части оценки и реализации имущества в элитном жилом комплексе Fenix De Luxe. В иске речь шла о двух парковочных местах и гараже. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству и временно запретил судебным приставам продавать имущество.

Ряд компаний холдинга «Ариант» стали собственностью государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы истец потребовал изъять 100% долей компаний, которые входили в связанный с ЧЭМК холдинг «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск). Надзорное ведомство доказало, что ответчики разработали схему совместного обогащения.

Поданным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка «Центра пищевой индустрии — “Ариант”» составила более 3,2 млрд руб., агрофирмы «Южная» — 7,4 млрд руб., а у «Кубань-Вино» — более 13,4 млрд руб. Сейчас этими компаниями руководит «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Адвокат и советник Forward Legal Данил Бухарин рассказал, что Елена Кретова пытается оспорить цену продажи квартиры, которую установил судебный пристав. «Как должник по исполнительному производству, она может доказать, что стоимость была занижена. Для этого потребуется судебно-оценочная экспертиза. Оспаривание начальной цены не позволит Еленой Кретовой избежать взыскания ее имущества, но поможет отсрочить начало торгов»,— отметил эксперт.

Ольга Воробьева