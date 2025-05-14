В Самаре из-за ремонта теплосетей ограничили движение на четырех улицах
В среду, 14 мая, с утра ограничено движение на участках четырех самарских улиц. Это связано с реконструкцией теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает городская администрация.
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В частности, до 23:59 (MSK+1) 31 августа транспорт не сможет проехать по улице Рабочей от дома № 68 по Агибалова до Никитинской и по Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской. Кроме того, до 23:59 30 сентября ограничено движение по Первомайской от Больничной до проспекта Ленина и по Некрасовской от Самарской до Садовой.