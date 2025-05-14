Жителя Энгельса отправили на 7 лет в колонию за гибель 15-летней девочки в ДТП

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 57-летнего жителя Энгельса по уголовному делу о смертельном ДТП (пп. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, 24 июня минувшего года нетрезвый фигурант ехал на колесном тракторе и при развороте на обочине 322 км автодороги «Тамбов — Пенза — Саратов» врезался в легковушку «Черри», за рулем которой находился 41-летний мужчина. Иномарка опрокинулась, в результате чего погибла ее 15-летняя пассажирка. Водитель трактора скрылся с места происшествия.

По решению суда фигурант получил семь лет колонии общего режима. В течение двух лет и 10 месяцев ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Павел Фролов